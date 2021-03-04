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Пандемия COVID-19

В Европе число новых случаев COVID-19 выросло на 9% на прошлой неделе

Как сообщил директор бюро ВОЗ Ханс Клюге, рост числа инфицированных наблюдался в более чем половине стран региона

СТОКГОЛЬМ, 4 марта. /ТАСС/. Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что число новых случаев заражения коронавирусом в регионе выросло на предыдущей неделе на 9% после продолжительно спада. Об этом сообщил в четверг директор бюро Ханс Клюге на брифинге в Копенгагене, который транслировался в Facebook.

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"На прошлой неделе число новых случаев в регионе Европы выросло на 9%, до чуть более одного млн. Это завершило обнадеживающий спад в их количестве за последние шесть недель. Рост числа инфицированных наблюдался в более чем половине [стран] региона", - отметил он.

Клюге пояснил, что рост наблюдается в центральной и восточной частях региона, а также в странах Западной Европы, где количество больных с COVID-19 уже было высоким.

Директор бюро напомнил, что системы здравоохранения во всех государствах работают с повышенной нагрузкой. "Тем не менее через год после начала пандемии наши системы здравоохранения не должны быть в такой ситуации", - сказал он.

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