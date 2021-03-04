В Роспотребнадзоре рассказали о доле лиц с антителами к коронавирусу в субъектах

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Исследования в субъектах РФ свидетельствуют о том, что в большинстве из них иммунитет у лиц, перенесших коронавирусную инфекцию, сохраняется в течение пяти месяцев и находится на высоком уровне. Об этом сообщила в четверг заместитель начальника управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Альбина Мельникова на научно-практической конференции "Особенности иммунопрофилактики инфекционных болезней в период пандемии COVID-19".

"На базе института Пастера их силами проводится еще один проект научный, он уже собственно реализован, который определяет уровень и длительность иммунитета у лиц, перенесших коронавирусную инфекцию. <...> Выводы по этому проекту, что в большинстве субъектов с хорошей диагностикой доля лиц с антителами сохраняется на высоком уровне в течение пяти месяцев после выздоровления. Причем доля сероположительных (носителей инфекции, у которых не проявляются симптомы - прим. ТАСС) находится на высоком уровне независимо от клинических форм ковидных, включая бессимптомные течения", - заявила она.

Продольное когортное исследование отдельных возрастных и социальных групп, которое Роспотребнадзор проводит с июня 2020 года по рекомендованному ВОЗ проекту, считает представитель Роспотребнадзора, позволит получить данные не только о популяционном, но и о поствакцинальному уровне иммунитета. По словам Мельниковой, сейчас проект подошел к четвертому этапу.

Наибольшая доля сероположительных, добавила она, наблюдается среди медперсонала. "Это, конечно, обусловлено длительностью работы с этой инфекцией - наибольшая доля серопозитивных у медицинских работников. И она составляет, по разным субъектам, от 56%, которые, естественно, в проекте, до 99% серопозитивных медиков", - добавила Мельникова.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 115,2 млн человек, свыше 2,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 290 135 случаев заражения, выздоровели 3 869 857 человек, умерли 87 823. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.