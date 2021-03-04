Путин назвал условие для окончательной победы над коронавирусом

"Только объединяя усилия, в том числе на международной арене, можно добиться окончательного результата и окончательной победы над ковидом", - сказал глава государства.

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Полная победа над пандемией коронавируса возможна только при объединении усилий, в том числе между государствами. Такое мнение в четверг высказал президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".

Он отметил, что у России еще остается много проблем в этой сфере. "Но то, что нам удалось решать стоящие перед нами вопросы эффективнее, чем во многих других, причем достаточно развитых с точки зрения системы медицина странах, это абсолютно очевидная вещь сегодня", - сказал Путин.

"Некоторые ожидали, что мы просядем, так скажем, или даже провалимся", - напомнил президент РФ. Он подчеркнул, что сейчас показатели по коронавирусу постоянно снижаются, и это "результат комплексных усилий и государства, и волонтерского движения, специалистов, врачей, медиков, нянечек, медсесетер и бригад скорой помощи". Путин выразил благодарность всем, кто принимал и принимает участие в борьбе с пандемией.

По словам президента, распространение коронавируса в России снижается, но пока еще остается много опасных вызовов. "Несмотря на то, что пандемия потихонечку снижается, вызовов еще для нас много, и они весьма опасный характер носят", - сказал глава государства.

Поэтому, по мнению Путина, работа и поддержка волонтеров нужны по-прежнему. Президент рассчитывает, что добровольцы продолжат свою деятельность.

Глава государства поздравил участников акции с годовщиной работы "на столь замечательном, востребованном и таком благородном поприще, как поддержка людей, которые в ней нуждаются". Путин отметил, что акция взаимопомощи началась "в один из самых сложных периодов нашего времени". "Что особенно приятно, что само объединение произошло по зову души", - признался президент. По его словам, "невозможно было без сильных эмоций наблюдать", как объединились люди самых разных профессий, возрастов и взглядов. "Здесь уже не до политики", - подчеркнул он.

Путин также отметил, что "подход представителей бизнеса кардинальным образом поменялся за последние 10-15 лет, отношение бизнеса к своему гражданскому долгу". "Десять тысяч компаний присоединились к вашей работе, помогли вам. Многие из них - это не какие-то крупные и даже не средние, а мелкие предприятия, которые и сами-то оказались в трудном положении, тем не менее они и лично принимали участие, и деньги давали", - сказал глава государства.

Президент обратил внимание, что в рамках акции взаимопомощи поддержку получили 5 млн человек. "Это дорогого стоит", - заметил он, добавив, что движение объединило 200 тыс. добровольцев. "Знаю по личному опыту и по опыту общения с людьми, которые занимались подобного рода деятельностью, - она обогащает самих тех, кто это делает, эта работа - один из самых действенных, ярких способов самореализации, самовыражения и самоутверждения в самом хорошем смысле этого слова", - отметил Путин.