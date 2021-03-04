Минздрав и Росатом разработали шесть типовых моделей прививочных кабинетов

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Минздрав совместно с госкорпорацией "Росатом" проанализировал работу кабинетов вакцинации против нового коронавируса и создал шесть типовых моделей для оптимизации их работы в зависимости от возможностей каждого региона. Об этом в четверг сообщила главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина.

"Кто нужен для вакцинации: врач для осмотра, прививочная медицинская сестра, и нужен человек, мы его называем регистратор, который занимается документацией, потому что после вакцинации нужно вносить все данные в специальную информационную систему. Прокартировав время каждого из участников этого процесса, мы пришли к выводу, что есть шесть сценариев этого прививочного кабинета", - сказала она на научно-практической конференции "Особенности иммунопрофилактики инфекционных болезней в период пандемии COVID-19".

Драпкина отметила, что наиболее оптимальным соотношением работников в пункте вакцинации является наличие трех врачей, прививочной медсестры и регистратора. Однако регион может выбрать и другую оптимальную схему, в зависимости от наличия необходимого числа сотрудников и других параметров. "Каждый регион, в зависимости от кадрового состава, в зависимости от своих мощностей, может выбрать один из сценариев", - добавила она.

По словам эксперта, если вести расчет по методическим рекомендациям по проведению вакцинальной кампании, врач должен тратить на осмотр шесть минут, а медсестра на прививку две минуты. "Необходимо помнить, что в течение 30 минут после вакцинации пациент должен находиться под наблюдением врача или медперсонала", - заключила она.

Массовая вакцинация в регионах России началась 18 января. По оценке заместителя директора по научной работе Центра им. Гамалеи, разработавшего первую отечественную вакцину от нового коронавируса "Спутник V", Дениса Логунова, первый компонент вакцины получили около 2,2 млн человек.