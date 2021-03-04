Путин рассказал, что его знакомого иностранца поразила оживленная Москва во время пандемии

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, как его знакомый иностранец удивился оживленной Москве на фоне "закрытых" других крупных городов Европы в период пандемии.

"Я вчера вечером здесь, в Кремле, работая уже совсем поздно, встречался с одним своим знакомым, коллегой. Он иностранец и живет дома [за рубежом], естественно, и приехал по делам в Россию", - отметил глава государства в четверг на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".

Путин поделился с молодыми людьми впечатлениями своего собеседника от увиденного в столице. "Он говорит: ты знаешь, я удивился, приехав в Москву. Москва живет! У нас, говорит, в наших крупных городах, а это один из крупнейших городов Европы, редкие машины на улицах, людей почти нет, все закрыто", - пересказал президент свой разговор с иностранцем.

В среду днем Путин принимал участие в коллегии МВД, после чего, как сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, у президента были запланированы рутинные рабочие мероприятия в Кремле. О том, с кем конкретно у главы государства планировались встречи, пресс-служба Кремля не сообщала.