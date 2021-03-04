Роспотребнадзор сообщил о выполнении программы иммунизации в 2020 году более чем на 90%

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Выполнение национальной программы по иммунизации населения в 2020 году почти по всем видам прививок составило более 90%. Об этом сообщила в четверг заместитель начальника управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Альбина Мельникова на научно-практической конференции "Особенности иммунопрофилактики инфекционных болезней в период пандемии COVID-19".

"Национальная программа по иммунизации в 2020 году практически выполнена. Уровни более 90% достигнуты по всем видам прививок, за исключением отдельных. Это взрослые по гепатиту B, у нас охват прививками планируемый составил всего 84%. И недовыполнен план по прививкам поливакцинации против пневмококковой инфекции по детям", - сказала она.

Целевые показатели - свыше 95% - в контингентах детей и взрослых по охватам иммунизации, добавила Мельникова, достигнуты в России практически по всем видам прививок. "Не достигнут показатель по пневмококковой инфекции - свыше 90%, но еще пока не 95%, 93,5% по вакцинации, и поливакцинации 87,4% по состоянию на 24 месяца. И это, безусловно, та цель, которую мы обязаны достигнуть в 2021 году. Ситуация с охватами прививками в разных территориях неоднозначна, но основной пул территорий достиг 95% уровня, и это, в общем, хороший показатель", - считает представитель ведомства.

Корь, полиомиелит, дифтерия

Число серонегативных результатов (отрицательных результатов тестов на антитела) к вирусу кори остается на уровне 11% среди взрослого и детского населения, как и в прошедшие годы. "Это чуть больше, чем целевой показатель - он у нас составляет 7% - но с этим разбираются специалисты. Что касается детей, то число серонегативных не выходит за пределы 7%", - рассказала Мельникова. Даже на территориях, где присутствует большое число серонегативных результатов, заболеваемость не соответствует их числу.

Эпидпроцесс по полиомиелиту, добавила Мельникова, контролируется. "Число серопозитивных (носителей инфекции, у которых не проявляются симптомы - ТАСС) ко всем видам полиовируса в стране достаточно высокий, в том числе ко второму типу, против которого сейчас прививки проводятся не в полном объеме, поскольку сейчас он содержится только в инактивированной вакцине. Это дает нам достаточную уверенность в том, что защита против полиомиелита, то есть популяционный иммунитет, к полиомиелиту на территории Российской Федерации также находится на достаточно высоком уровне", - сказала она. Роспотребнадзор уже второй год проводит вместе с институтом Чумакова пилотный проект по изучению популяционного иммунитета, и в 2021 году, по словам представителя ведомства, надеется получить полные данные о состоянии популяционного иммунитета, которые позволят оценить выводы, сделанные на основании доступных ранее данных.

Высоко также количество детей и взрослых, у которых анализ на дифтерию дал серопозитивный результат. "[Данные] позволяют нам выразить уверенность, что достаточно хорошо программы иммунизации осуществляются на территории Российской Федерации в рамках национального календаря профилактических прививок", - добавила замглавы управления.