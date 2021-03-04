Путин заявил, что власти продолжат поддержку волонтерских проектов школьников

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Социальные проекты, запускаемые волонтерами, в том числе школьниками, являются чрезвычайно важными, уверен президент России Владимир Путин. Власти будут держать такие инициативы в поле зрения и продолжать поддерживать их, заявил он в четверг на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".

Во время мероприятия победитель всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена" в направлении "Делай добро" Анфиса Лещенко рассказала, какие социальные проекты реализуют учащиеся в Волгоградской области. В их числе она упомянула инициативы по сохранению исторической памяти, организации помощи пожилым людям, проведению семейных спортивных акций.

"То, что вы делали в рамках мероприятий, связанных с 75-летием Победы [в Великой Отечественной войне] и в рамках "Большой перемены" - это очень хорошее начинание", - отреагировал президент. Он заметил, что эта работа разбита на несколько направлений и охватывает разные категории школьников. Как считает глава государства, это "чрезвычайно важно и, безусловно, это сопрягается с работой в рамках движения "Мы вместе".

"Это просто разные направления, но по сути своей это одно и то же, - сказал Путин. - Поэтому мы и дальше будем поддерживать это движение в рамках так называемой "Большой перемены", о которой вы сказали. Это очень важная работа, и то, что вы сейчас сказали, безусловно будет в поле нашего внимания находиться".

Встреча с единомышленниками

Заметив волнение девушки во время выступления, Путин обратился ко всем участникам встречи и призвал их не переживать. "Вам нет необходимости волноваться, потому что вы проделали огромную, очень важную и с хорошим результатом работу", - подчеркнул президент.

Он пояснил, что с удовольствием выслушает и рассказы волонтеров об их проектах, и предложения о том, что они бы "хотели добавить к тому, что происходит: что-то исправить, попросить власти обратить внимание на те или иные проблемные вопросы". "Спокойно, давайте мы проведем такую расширенную встречу единомышленников, я бы сказал, - добавил глава государства. - Поэтому чувствуйте себя как дома".

В заключение Путин обратил внимание на густую и необычно заплетенную косу девушки. "Вам в детстве мама косу заплетала, да?", - поинтересовался он.

Школьница, смутившись, ответила, что с детства получает поддержку от родных. "И мама мне сегодня тоже помогает, рядом находится, поддерживает меня тоже", - призналась она. Путин в ответ заметил: "Очень красиво". "Ей передайте большой привет и благодарность за такую дочку", - заключил глава государства.