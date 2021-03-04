МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал российские вакцины от коронавируса наиболее безопасными и эффективными в мире.

На встрече в четверг с волонтерами акции "Мы вместе" он отметил, что россияне по праву гордятся отечественными учеными, разработавшими вакцины. По его словам, без этих препаратов, "как говорят специалисты не только в России, но и в мире, с ковидом справиться будет невозможно".

"Действительно, есть чем гордиться, имея в виду то, что наша вакцина ["Спутник V"] и вакцины (еще два зарегистрированных в РФ препарата) являются наиболее безопасными и наиболее эффективными в мире", - сказал президент.

По данным главы государства, обе дозы вакцины от коронавируса получили 2 млн россиян, еще 2 млн получили первую.

"На сегодняшний день свыше 2 млн человек получили два компонента прививки, уколы сделали. И примерно столько же, чуть поменьше, тоже 2 с лишним миллиона, сделали первый укол", - сказал президент.