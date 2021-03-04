Путин поддержал идею распространить севастопольскую акцию "Лучи Победы" на другие города

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал распространение проведенной в 2020 году в Севастополе акции "Лучи Победы" на города-герои и города воинской славы РФ.

На встрече Путина с участниками акции "Мы вместе" об этой акции рассказала волонтер из Севастополя. По ее словам, 24 июня 2020 года, когда проводились праздничные мероприятия по случаю 75-летия Победы, за 10 минут до салюта небо города подсветили прожекторами. Она предложила, сделать эту акцию традицией и в 2021 году провести ее в 58 городах России - городах-героях и городах воинской славы.

"По поводу вашей акции, давайте посмотрим, как сделать так, чтобы она приобрела более широкий характер, чтобы люди помнили о том, чему посвящены акции подобного рода", - сказал он.

Путин отметил, что решения властей РФ по поддержке ветеранов в Крыму и Севастополе "абсолютно естественны и нормальны". "Севастополь - это особое место в судьбе и истории Российского государства. Мы знаем о том, как крымчане, севастопольцы защищали родную землю во время Великой Отечественной войны. Поэтому это само собой разумеющееся решение по всем параметрам", - сказал он.