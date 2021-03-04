Эксперт: перенесенная дифтерия увеличивает риск развития болезни Альцгеймера

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Исследования свидетельствуют о том, что дифтерия и другие детские инфекции увеличивают риск развития болезни Альцгеймера в старческом возрасте. В связи с этим не стоит пренебрегать вакцинопрофилактикой, сообщила в четверг директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.

"Нам кажется, что то, что происходит в детстве, и вакцинация, которую наши дети получают, в общем-то не имеет значения в последующей жизни. Но появились публикации, которые свидетельствуют о том, что перенесенная в детстве, например, дифтерия и другие детские инфекции увеличивают риск развитии болезни Альцгеймера в старческом возрасте", - сказала она на научно-практической конференции "Особенности иммунопрофилактики инфекционных болезней в период пандемии COVID-19".

Ткачева пояснила, что это происходит за счет того, что уже в детстве запускается синдром системного воспаления, который потом приводит к увеличению скорости старения. "Поэтому вот эти все инфекционные заболевания, с которыми мы встречаемся на протяжении жизни, мы потом выздоравливаем, но они оставляют след, тлеющее системное воспаление, которое является одним из механизмов старения. Поэтому вакцинация - это фактически <...> не просто профилактика каких-то инфекционных заболеваний, <...> это еще и влияние на скорость старения", - отметила она.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире около 50 млн человек страдают старческой деменцией, из них у двух третей болезнь Альцгеймера (потеря памяти, в первую очередь краткосрочной). В России этим недугом страдает около 1 млн человек. Причин болезни Альцгеймера много, поэтому сейчас нет лекарств, которые бы ее излечивали.