Кабмин прорабатывает возможность страховых выплат волонтерам, борющимся с COVID-19

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Правительство России прорабатывает возможность дополнительных страховых выплат тем, кто, не будучи медицинским работником, занят в борьбе с коронавирусом. Об этом в четверг сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".

Таким образом глава государства прокомментировал предложение распространить страховые выплаты в случае болезни не только на медперсонал в ковидных госпиталях, но и на задействованных там волонтеров. "Да, я согласен с вами, потому что [эти] люди, хоть и не являются медиками, но тоже находятся в сложной ситуации, тоже рискуют", - сказал Путин. Он подчеркнул, что это потребует дополнительных денег.

"[На страхование] медицинским работникам мы где-то выплачиваем, по-моему, 30-40 млрд рублей, а на не медиков еще потребуется 10 млрд. Правительство прорабатывает этот вопрос", - отметил президент.

Одна из участниц встречи также рассказала Путину, что имя волонтера Светланы Анурьевой, которая с четвертой стадией рака до последних своих дней была задействована в борьбе с коронавирусом, присвоено медицинскому колледжу в Ульяновске. "Очень хорошо, что имя Светланы увековечено, - сказал президент. - Это очень правильно, потому что это блестящий пример для очень многих, блестящий пример героизма, самоотверженного поведения во имя блага других людей".

В июне Путин подписал указ о посмертном награждении ульяновского волонтера Анурьевой орденом Пирогова.