В Пензенской области модернизируют более 200 объектов здравоохранения в селах до 2025 года

ПЕНЗА, 4 марта. /ТАСС/. Программа модернизации первичного звена здравоохранения в Пензенской области до 2025 года предусматривает модернизацию более 200 объектов здравоохранения в сельской местности. Об этом сообщил в четверг губернатор Иван Белозерцев во время выступления с инвестиционным посланием в Пензе.

"В рамках программы более 200 объектов здравоохранения в сельской местности будут заменены на новые, в 25 медицинских организациях будет проведен капитальный ремонт", - отметил Белозерцев.

В числе знаковых проектов в сфере здравоохранения он отметил строительство новой поликлиники в Кузнецке. Проект стоимостью около 1 млрд рублей планируется реализовать в 2023-2025 годах. Кроме того, в рамках программы будет реконструирована поликлиника в селе Засечном рядом с Пензой. "Наши больницы будут дополнительно оснащены более чем тысячей единиц современного оборудования и получат 144 новых автомобиля", - отметил Белозерцев.

Программа по модернизации первичного звена здравоохранения в регионах России началась с 1 января 2021 года. В Пензенской области объем ее финансирования за пять лет составит более 5 млрд рублей.