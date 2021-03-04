Мосгорсуд отпустил из СИЗО под домашний арест фигуранта, давшего показания на Арашукова

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд отпустил из СИЗО под домашний арест фигуранта дела экс-сенатора от КЧР Рауфа Арашукова Гузера Хашукаева, который ранее дал на него показания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя о замене Хашукаеву меру пресечения в виде содержания под стражей на более мягкую и назначил ему домашний арест на срок до 24 апреля", - сообщили в пресс-службе. Ранее СК направил ходатайство в Мосгорсуд с просьбой о смягчении Хашукаеву меры пресечения.

Он был заключен под стражу в рамках дела Арашукова. Ранее сообщалось, что он дал показания в отношении бывшего сенатора, после чего ему начали поступать угрозы.

Рауф Арашуков 30 января 2019 года был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации, ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 (участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 309 (принуждение к даче показаний с применением насилия), а также по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство") по факту организации убийств в 2010 году зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.