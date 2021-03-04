Премьер Украины усомнился в целесообразности продолжения работы над вакциной в стране

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Продолжение разработки собственной вакцины от коронавируса на Украине займет слишком много времени, тогда как в мире уже создан конкурентный рынок таких препаратов. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"Украинская вакцина также начинала разрабатываться. Действительно, группы ученых над этим работали. Моя личная позиция - сегодня уже есть конкурентный рынок, которым надо пользоваться", - признал глава украинского правительства.

Он отметил, что в случае продолжения разработки своего препарата исследования потребуют еще много времени. "Даже при условии ее (вакцины - прим. ТАСС) появления будут требоваться еще дополнительные исследования. Это девять-десять месяцев. Это долго. Мы к тому времени уже воспользуемся существующими продуктами на рынке", - уверен Шмыгаль.

При этом он добавил, что работы продолжаются, и заверил, что в случае появления украинской вакцины граждане страны первыми получат к ней доступ. "Что касается украинской вакцины, если вам интересно, работа такая учеными ведется с министром здравоохранения, и в случае появления такой вакцины предложим вам этот продукт использовать первыми", - сказал премьер.

В октябре 2020 года Украина сообщила о разработке собственной вакцины. Планировалось, что процесс создания препарата займет от девяти до 12 месяцев. В дальнейшем власти страны не сообщали подробностей о ходе исследований. В середине февраля президент Украины Владимир Зеленский, находясь с официальным визитом в ОАЭ, предложил сотрудничество для производства вакцины от коронавируса. Глава государства дал поручение министерству здравоохранения создать совместно с Минздравом ОАЭ рабочую группу для обмена опытом в этой области.

Украина начала процесс вакцинации во второй половине февраля - одной из последних в Европе. В страну тогда были доставлены из Индии первые 500 тыс. доз препарата Covishield, произведенного по лицензии AstraZeneca. Других препаратов государство пока не получало. От российских вакцин Киев отказался.