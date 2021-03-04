Росздравнадзор: более 50 млн доз вакцин от коронавируса планируют выпустить в РФ к маю

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Общий объем выпущенных в оборот вакцин от коронавируса в России к маю составит более 50 млн доз. Об этом в четверг сообщила врио начальника управления организации госконтроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Алла Трапкова.

"Мы можем сказать, что план производства вакцин увеличивается с каждым месяцем. Если план производства вакцины в феврале у нас составил примерно 7 млн доз, то на март у нас эта цифра будет существенно увеличена <...>. Планируется, что в мае 2021 года общий объем производства составит более 50 млн комплектов вакцин", - сказала она на круглом столе "О развитии национальной фармацевтической промышленности" в Совфеде.

По словам Трапковой, по состоянию на 1 марта в гражданский оборот было выпущено 7,885 млн комплектов доз вакцины "Спутник V" и 45 тыс. доз "Эпиваккороны". Она добавила, что в настоящее время проводится контроль вакцины "Ковивак", и в случае его успешного прохождения выпуск препарата ожидается во второй половине марта.

"У нас сложилась такая тенденция, что идет постоянный рост пунктов вакцинации, что позволит нам обеспечить возможность увеличения прививочной кампании при увеличении производства вакцины", - заключила Трапкова.