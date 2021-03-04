Роскомнадзор просит Facebook разъяснить причины удаления более 500 аккаунтов в Instagram

"Роскомнадзор направил руководству компании Facebook письмо с требованием предоставить списки аккаунтов, к которым ограничен доступ, а также разъяснить причины их блокировки", - говорится на сайте ведомства.

Также ведомство просит администрацию Facebook предоставить документы, подтверждающие ведение в заблокированных аккаунтах противоправной деятельности.

В среду специалисты Facebook прекратили работу объединенных в сеть учетных записей в Instagram, с помощью которых неизвестные лица якобы публиковали материалы, в том числе с критикой несанкционированных акций в поддержку Алексея Навального в России.

По версии сотрудников корпорации, сеть частично работала в автоматическом режиме, включала в себя 530 страниц в Instagram, в том числе "фейковые аккаунты". По данным Facebook, около 55 тыс. пользователей были подписаны на одну или несколько этих страниц. В заявлении утверждается, что сеть "базировалась в России и была нацелена на внутреннюю аудиторию".

Несанкционированные акции в поддержку Навального прошли в ряде крупных городов России 23 и 31 января. Навальный, дважды условно осужденный за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, Химкинский суд оставил его под стражей. 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный. МВД и прокуратура неоднократно призывали не принимать участие в несогласованных мероприятиях, предупреждая об ответственности вплоть до уголовной.