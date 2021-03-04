Путин сообщил, что девять регионов России еще не приступили к вакцинации от коронавируса

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Девять российских субъектов все еще не приступили к вакцинации населения от коронавирусной инфекции, но правительство и Минздрав знают об этом и работают над решением проблем, которые мешают начать этот процесс, заявил президент России Владимир Путин в четверг на встрече с волонтерами акции "Мы вместе".

Путин назвал вакцинацию генеральным путем борьбы с эпидемией и заверил, что производство вакцин будет расти. При этом он указал на проблемы, связанные с логистикой, распределением произведенных препаратов, организацией прививочных пунктов. "В некоторых субъектах России, по-моему, в девяти субъектах, пока еще не приступали к вакцинации", - сказал президент.

Глава государства добавил, что кабмин и Минздрав знают об этих проблемах, они "достаточно активно работают на этом направлении". Президент добавил при этом, что "проверочная работа" со стороны ОНФ и волонтеров акции "Мы вместе" крайне востребована в силу того, что властям РФ необходима обратная связь по поводу того, что "происходит на земле". "Прошу вас не оставлять это и продолжать эту работу", - резюмировал Путин.

10 февраля глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что вакцинация, согласно поручению Путина, идет по всей стране, "все регионы задействованы".

Массовая вакцинация от коронавируса всех желающих категорий населения в регионах России началась 18 января. Россияне могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин - "Спутник V" или "Эпиваккорона".