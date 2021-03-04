Ульяновских заключенных привлекли к ответственности за проведение банкета в колонии

УЛЬЯНОВСК, 4 марта. /ТАСС/. Заключенных и сотрудников колонии №3 в городе Димитровград Ульяновской области привлекли к дисциплинарной ответственности за организацию праздничного банкета на территории исправительного учреждения. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) России по региону.

В четверг несколько СМИ и Telegram-каналов распространили видеозапись, на которой осужденные устроили праздничный фуршет. По информации изданий, на кадрах запечатлены отбывающие наказание в исправительной колонии №3 УФСИН России по Ульяновской области.

"Все осужденные, причастные к данному происшествию, были привлечены к дисциплинарной ответственности и водворены в ШИЗО (штрафной изолятор). Сотрудники учреждения также получили дисциплинарные взыскания вплоть до предупреждения о неполном служебном соответствии", - отметили в пресс-службе.

При проверке информации установлено, что видеозапись была сделана в июле 2020 года. УФСИН России по Ульяновской области в сентябре прошлого года провело служебную проверку по факту банкета. Все участники и обстоятельства произошедшего установлены.