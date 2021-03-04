Вильфанд заявил, что морозная погода придет в Москву 9 марта

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. "Настоящая зима" придет в Москву с 9 марта: ожидается небольшой снегопад, днем похолодает до минус 13 градусов, сообщил в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Дальнейшее похолодание, очень существенное, произойдет 9 марта, причем заметное. Это будет такая зима настоящая: облачно с прояснениями, небольшой снег", - сказал он на онлайн-конференции в ТАСС.

По словам Вильфанда, температура днем будет в диапазоне 8-13 градусов ниже ноля, а ночью - от 14 до 19 градусов мороза.

По данным Гидрометцентра, в Москве в пятницу, 5 марта, днем ожидается от одного до трех градусов мороза, в субботу, 6 марта, минус два-четыре градуса, в воскресенье - от минус одного до плюс одного градусов, в понедельник - четыре-девять градусов ниже ноля, во вторник - минус восемь-тринадцать градусов, в среду - минус четыре-девять градусов.