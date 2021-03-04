Путин рассказал о дежурстве у постели заболевшего преподавателя логики в годы студенчества

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, что в студенческие годы вместе с друзьями дежурил у постели преподавателя логики, когда тот тяжело заболел.

"Когда я учился в университете в Ленинграде, у нас заболел преподаватель логики, - вспомнил глава государства в четверг на встрече с участниками акции "Мы вместе". - И мы дежурили у него по ночам с моими друзьями-студентами".

Об этой истории президент вспомнил, когда одна из участниц встречи рассказала о волонтере, который три недели просидел у постели ребенка, нуждавшегося в круглосуточном уходе. "Три недели? Молодец - молодой человек, спасибо ему большое", - отреагировал Путин, отметив, сославшись на личный опыт, что даже одну ночь провести у постели больного нелегко.

Он высоко оценил действия волонтеров и медиков, которые брали в период пандемии домой из соцучреждений детей и пожилых людей, нуждающихся в уходе. "Я об этом знаю и хочу всех поблагодарить, это такой душевный порыв, причем не разовый, а проявление не просто добрых и позитивных чувств, а более основательный настрой и жизненная позиция, это хороший пример для подражания", - подчеркнул Путин.

Отвечая на просьбу учесть при подготовке закона в сфере опекунства опасения некоммерческих организаций и родителей, Путин пообещал обратить на это внимание и правительства, и Госдумы. "Вопрос, насколько я понимаю, только в одном: в том, чтобы не принять решений, которые бы навредили тем, ради кого этот закон и пишется, а именно - чтобы не было создано условий для злоупотреблений в отношении людей, которые не могут принимать адекватных решений самостоятельно", - констатировал он.