Путин заявил, что российские тест-системы уверенно определяют все штаммы коронавируса

"Что касается тест-систем, они действительно одни из самых лучших в мире, это правда", - сказал глава государства на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе". Он признал, что на первом этапе использования тест-систем "вопросы были и с реагентами, и со временем получения результата". "Но они совершенствуются и совершенствуются, и наши тест-системы, могу сказать это уверенно, берут практически все штаммы коронавирусной инфекции, все определяют и достаточно уверенно", - подчеркнул Путин.

Все отечественные тест-системы, которые используются в России для обнаружения коронавируса, выявляют его вне зависимости от штамма, сообщила в понедельник руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова. Руководитель агентства отметила, что дополнительная тест-система, разработанная ФМБА, позволит также определить те мутации коронавирусна, за носителями которых нужно будет дополнительно следить из-за возможного чуть более осложненного течения заболевания.