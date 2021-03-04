Картину Бэнкси сожгли и превратили в виртуальный актив

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /ТАСС/. Блокчейн-компания Injective Protocol провела публичную акцию сожжения картины известного британского уличного художника Бэнкси, "конвертировав" ее таким образом в виртуальный актив - невзаимозаменяемый токен (NFT). Как сообщила в среду телекомпания СBS , полотно было уничтожено в одном из переулков нью-йоркского района Бруклин.

Речь идет о черно-белой работе Бэнкси под названием "Morons (White)", приобретенной в январе Injective Protocol в одной из галерей Нью-Йорка за $95 тыс. На картине, имевшей подпись автора, был изображен аукцион произведений искусства. Акт сожжения транслировался в режиме онлайн.

Как только закрепленная на демонстрационном стенде картина превратилась в пепел, представители Injective Protocol, используя блокчейн-технологии, создали, как было заявлено, "уникальный виртуальный актив". По словам представителя компании Мирзы Уддина, никто прежде не преобразовывал подлинное произведение искусства в цифровой токен. Уддин пояснил, что организаторы рассматривают акцию как некое визуальное выражение артистического действа в реальном времени. "Мы специально выбрали работу Бэнкси, так как ранее он сам уничтожил одно из своих творений на аукционе", - добавил представитель блокчейн-компании.