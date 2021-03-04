На Украине выявили британский штамм коронавируса

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Британский штамм коронавируса выявлен в городе Ивано-Франковск. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции замглавы Минздрава Украины, главный государственный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

"Институт эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского НАН выявил два мутированных коронавируса с генетическими характеристиками, которые отвечают британскому варианту", - сказал он. Ляшко отметил, что мутации коронавируса были выявлены в Ивано-Франковске в пробах, которые были взяты две недели назад. Киев уже официально уведомил об этом Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

"Это свидетельствует о том, что на территории Украины зафиксирована циркуляция британского варианта, который быстрее передается от человека к человеку", - добавил главный санитарный врач.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил в четверг на брифинге в Копенгагене, что британский штамм коронавируса обнаружен в 43 странах Европы, южноафриканский вариант - в 26, бразильский штамм выявлен в 15 странах.

По данным Минздрава, по состоянию на утро 4 марта суточный прирост числа инфицированных коронавирусом на Украине составил 10 057 человек, что на 39% превышает показатель предыдущего дня, когда было выявлено 7 235 заболевших.