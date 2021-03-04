На Ставрополье возобновили строительство Центра корейской медицины

ПЯТИГОРСК, 4 марта. /ТАСС/. Строительство единственного в России "Центра корейской медицины Вон Гван" в Ессентуках (Ставропольский край), приостановленное из-за пандемии, возобновилось. Открытие центра планируется в 2021 году, сообщила в четверг пресс-служба городской администрации.

"Корейским инвесторам курорт Ессентуки приглянулся еще три года назад. Делегация врачей госпиталя Вон Гван, архитекторов и строителей из Иксана несколько раз приезжала в город. В 2018 году было определено место будущей клиники, старый корпус одного из санаториев по улице Анджиевского. Сейчас здесь полным ходом идет строительство нового крупного центра корейской медицины, единственного в России", - говорится в сообщении.

Партнером стал Университет Вон Гван, в его составе клиника, центр нейропсихиатрии, стоматологическое отделение, центры традиционной медицины таких городов, как Ири, Кванджу, Чонджу, располагающие в общей сложности более тысячей больничных мест. Часть своих наработок коллеги привезут в Ессентуки. Среди первых направлений будут стоматология, косметология, мануальная терапия.

"Сейчас рабочие наверстывают упущенное - над трехэтажным зданием устанавливают крышу. Большое внимание инвестор уделяет внешнему виду самого здания и прилегающей территории. Григорий Кан, официальный представитель фонда Вон Гван в России и СНГ, отметил, что зона отдыха должна соответствовать восточным традициям, быть умиротворенной, но вместе с тем вписываться в облик города-курорта", - сказано в пресс-релизе.

Сообщается, что в центре курорта Ессентуки появятся чайный домик, озеро, медитационный и корейский сады. Центр будет иметь свою стоянку на 45 мест. В восточном стиле будет выполнено также озеленение территории.