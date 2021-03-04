Путин предложил волонтеру из Татарстана поздравить Минниханова с днем рождения

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил волонтеру из Татарстана поздравить с днем рождения президента республики Рустама Минниханова и обсудить с ним добровольческие проекты.

Пенсионерка из Татарстана Хрия Халитова на встрече Путина в четверг с участниками акции "Мы вместе" рассказала президенту о помощи, которую добровольцы оказывали ветеранам во время пандемии, а также о другой работе волонтеров.

"Вы такую большую работу проводите, и она достойна того, чтобы ее поддержать", - отметил глава государства. Он напомнил, что "недавно разговаривал с Рустамом Нургалиевичем, президентом Татарстана, поздравлял его с днем рождения". Минниханову 1 марта исполнилось 64 года.

"Вы ему не звонили, не поздравляли?" - спросил Путин. Халитова ответила отрицательно. "Позвоните ему, поздравьте. Ему будет очень приятно. Обсудите с ним проекты, которые вы готовите в ближайшее время, уверен, что он вас поддержит, - предложил глава государства. - Чтобы вам было проще, его помощники с вами свяжутся, а вы его поздравите с днем рождения, а он придумает, чем вам помочь в ходе вашей работы".

"Хорошо, спасибо большое за совет, - поблагодарила президента Халитова. - Это будет классно, я за!"

"Я не сомневаюсь", - отреагировал Путин.