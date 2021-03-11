Ненужные маски и незначительная опасность. Несбывшиеся пандемические прогнозы

В конце прошлого года никто не мог предвидеть, что коронавирус вызовет первую за столетие пандемию и в корне изменит жизнь человечества. ТАСС собрал некоторые прогнозы развития событий и оценил, насколько они оправдались

О риске эпидемии "Опасность возникновения постоянно распространяющейся эпидемии следует считать крайне незначительной", — заявили 15 января 2020 года в комитете по вопросам гигиены и здравоохранения китайского города Ухань, ставшего первым очагом пандемии. Тогда китайские власти еще не считали доказанным, что вирус передается от человека человеку, — они подтвердили это лишь через пять дней, 20 января. Уже к 1 февраля число заразившихся в Китае, по официальным данным, превысило 11,7 тыс. человек. Первые случаи заражения были выявлены еще как минимум в двух десятках стран. Об опасности для России и США "Полностью исключить завоз в Россию нового коронавируса <...> невозможно. <...> Однако даже в случае завоза нового коронавируса в Российскую Федерацию вероятность широкого распространения этого вируса можно оценить как низкую", — заявляли в Роспотребнадзоре 21 января 2020 года. Схожей позиции придерживались власти США. "Мы по-прежнему считаем, что риск для американской общественности в целом со стороны этого нового типа коронавируса на данном этапе остается низким", — говорила директор американского Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний Нэнси Мессонье в день, когда в Соединенных Штатах выявили первый случай заражения.

Ни США, ни Россия не избежали масштабной эпидемии: Штаты занимают первое место по числу выявленных случаев заражения, РФ входит в первую пятерку

О смертности из-за новой болезни "Мы ожидаем где-то между 100 тыс. и 200 тыс. смертей [из-за коронавируса]. Безусловно, это прогнозы. Мы верим и надеемся каждый день, что ситуация будет лучше", — говорила 1 апреля координатор Белого дома по борьбе с эпидемией Дебора Биркс. На тот момент в Соединенных Штатах зарегистрировали 6,6 тыс. летальных исходов из-за новой инфекции, и прогноз мог показаться слишком мрачным. Как выяснилось, он был даже слишком оптимистичным: 23 февраля число жертв эпидемии в стране превысило 500 тыс.

Об опасности второй волны "Я не исключаю, что среди возбудителей острых респираторных заболеваний в предстоящий [эпидемический] сезон, это октябрь — март 2020–2021 годов, в том числе мы будем отмечать циркуляцию коронавируса, но не более того", — заявлял 7 июля бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. По его словам, "никакой драматической ситуации и паники не будет". Однако осенний подъем заболеваемости в России оказался гораздо сильнее, чем весенний: если в мае на пике в стране выявляли менее 11,7 тыс. случаев заражения в сутки, то к концу ноября — уже более 27 тыс., а в декабре показатель приближался к 30 тыс. О масках против вируса "Хирургические маски дают вам лишь ложное чувство защиты, потому что в большинстве случаев вирус не проникает через дыхательные пути. <...> Все что нужно — соблюдать личную гигиену, чаще мыть руки, а в случае недомогания обращаться к врачу", — говорил 31 января 2020 года премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун.

Сингапур стал одной из первых стран, где выявили коронавирус. Потребовалось два месяца, чтобы сингапурские власти изменили мнение о защитных масках: 3 апреля Ли Сянь Лун в обращении к нации подчеркнул необходимость носить их, а 5 апреля жителям города-государства стали раздавать их бесплатно. О сроках снятия ограничений "Я думаю, это все-таки нужно говорить о следующем годе. Я думаю, мне кажется, это февраль", — говорил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко еще 16 июня 2020 года.

Тогда российские регионы один за другим отказывались от жестких ограничений, но прогноз министра оказался в целом верным — именно к середине февраля 2021 года, после нового подъема заболеваемости осенью и зимой, в стране остались только отдельные меры