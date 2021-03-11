Ненужные маски и незначительная опасность. Несбывшиеся пандемические прогнозы

О риске эпидемии
"Опасность возникновения постоянно распространяющейся эпидемии следует считать крайне незначительной", — заявили 15 января 2020 года в комитете по вопросам гигиены и здравоохранения китайского города Ухань, ставшего первым очагом пандемии.
Тогда китайские власти еще не считали доказанным, что вирус передается от человека человеку, — они подтвердили это лишь через пять дней, 20 января.
Уже к 1 февраля число заразившихся в Китае, по официальным данным, превысило 11,7 тыс. человек. Первые случаи заражения были выявлены еще как минимум в двух десятках стран.
Об опасности для России и США
"Полностью исключить завоз в Россию нового коронавируса <...> невозможно. <...> Однако даже в случае завоза нового коронавируса в Российскую Федерацию вероятность широкого распространения этого вируса можно оценить как низкую", — заявляли в Роспотребнадзоре 21 января 2020 года.
Схожей позиции придерживались власти США. "Мы по-прежнему считаем, что риск для американской общественности в целом со стороны этого нового типа коронавируса на данном этапе остается низким", — говорила директор американского Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний Нэнси Мессонье в день, когда в Соединенных Штатах выявили первый случай заражения.
О смертности из-за новой болезни
"Мы ожидаем где-то между 100 тыс. и 200 тыс. смертей [из-за коронавируса]. Безусловно, это прогнозы. Мы верим и надеемся каждый день, что ситуация будет лучше", — говорила 1 апреля координатор Белого дома по борьбе с эпидемией Дебора Биркс.
На тот момент в Соединенных Штатах зарегистрировали 6,6 тыс. летальных исходов из-за новой инфекции, и прогноз мог показаться слишком мрачным. Как выяснилось, он был даже слишком оптимистичным: 23 февраля число жертв эпидемии в стране превысило 500 тыс.
Об опасности второй волны
"Я не исключаю, что среди возбудителей острых респираторных заболеваний в предстоящий [эпидемический] сезон, это октябрь — март 2020–2021 годов, в том числе мы будем отмечать циркуляцию коронавируса, но не более того", — заявлял 7 июля бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. По его словам, "никакой драматической ситуации и паники не будет".
Однако осенний подъем заболеваемости в России оказался гораздо сильнее, чем весенний: если в мае на пике в стране выявляли менее 11,7 тыс. случаев заражения в сутки, то к концу ноября — уже более 27 тыс., а в декабре показатель приближался к 30 тыс.
О масках против вируса
"Хирургические маски дают вам лишь ложное чувство защиты, потому что в большинстве случаев вирус не проникает через дыхательные пути. <...> Все что нужно — соблюдать личную гигиену, чаще мыть руки, а в случае недомогания обращаться к врачу", — говорил 31 января 2020 года премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун.
Сингапур стал одной из первых стран, где выявили коронавирус. Потребовалось два месяца, чтобы сингапурские власти изменили мнение о защитных масках: 3 апреля Ли Сянь Лун в обращении к нации подчеркнул необходимость носить их, а 5 апреля жителям города-государства стали раздавать их бесплатно.
О сроках снятия ограничений
"Я думаю, это все-таки нужно говорить о следующем годе. Я думаю, мне кажется, это февраль", — говорил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко еще 16 июня 2020 года.
О вакцинации
"Первая вакцина может быть готова через 18 месяцев", — сказал 11 февраля 2020 года гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
Его прогноз оказался слишком пессимистичным — первая вакцина от коронавируса была официально зарегистрирована уже 11 августа. Это был российский препарат, получивший название "Спутник V".
Дмитрий Шелестун