В Минздраве заверили, что россияне не ущемлены в доступе к вакцинации от коронавируса

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Поставки российских вакцин от коронавируса на внешние рынки никак не ущемляют права россиян на вакцинацию, данное обязательство является приоритетным у государства. Об этом в четверг сообщил руководитель Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава РФ Филипп Романов.

"Все взятые обязательства [по поставкам вакцины за рубеж] идут с оговоркой обязательной, что "при достаточном наличии лекарственного препарата, вакцины, для населения Российской Федерации", - сказал он на круглом столе "О развитии национальной фармацевтической промышленности" в Совфеде.

Он добавил, что в связи с этим следует вывод, что из-за обязательств перед другими странами не ущемлен доступ к вакцине россиян.