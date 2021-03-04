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В Минздраве заверили, что россияне не ущемлены в доступе к вакцинации от коронавируса

В ведомстве отметили, что поставки вакцины за рубеж идут с оговоркой, что препарата достаточно для населения России

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Поставки российских вакцин от коронавируса на внешние рынки никак не ущемляют права россиян на вакцинацию, данное обязательство является приоритетным у государства. Об этом в четверг сообщил руководитель Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава РФ Филипп Романов.

"Все взятые обязательства [по поставкам вакцины за рубеж] идут с оговоркой обязательной, что "при достаточном наличии лекарственного препарата, вакцины, для населения Российской Федерации", - сказал он на круглом столе "О развитии национальной фармацевтической промышленности" в Совфеде.

Он добавил, что в связи с этим следует вывод, что из-за обязательств перед другими странами не ущемлен доступ к вакцине россиян.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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