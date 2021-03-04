Что надо знать о деле врача Елены Мисюриной

22 января 2018 года Черемушкинский районный суд Москвы признал врача Елену Мисюрину виновной в смерти пациента и приговорил к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор суда вызвал огромный резонанс в обществе. 4 марта Мосгорсуд объявил, что уголовное дело в отношении нее прекращено в связи с отсутствием состава преступления.
С чего все началось?
25 июля 2013 года врач-гематолог Елена Мисюрина, которая на тот момент работала в клинике "Генотехнология", провела трепанобиопсию пациенту. На момент процедуры у мужчины были диагностированы три тяжелых заболевания: миелофиброз, рак предстательной железы, несахарный диабет.
Трепанобиопсия — рутинная и несложная диагностическая процедура, когда для уточнения диагноза у человека берут часть костного мозга через небольшой прокол. Никаких осложнений самочувствия пациента не наблюдалось, и мужчина отправился на работу. Однако к вечеру с диагнозом "острый аппендицит" он был госпитализирован в частную клинику "Медси". Через день пациента прооперировали, а через несколько дней он скончался.
Елена Мисюрина узнала о случившемся только в феврале 2014 года, получив первый запрос из Следственного комитета, который начал доследственную проверку обстоятельств смерти мужчины.
В чем обвинили?
Вскрытие проводил патологоанатом "Медси". По его заключению, причиной смерти стала не хирургическая операция и тяжелое состояние онкобольного, а ошибка, допущенная несколько дней назад Еленой Мисюриной, которая неправильно ввела иглу при биопсии. На выводах этого вскрытия и было построено обвинение в адрес Мисюриной.
В январе 2015 года в отношении Мисюриной было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Через год дело переквалифицировали по п. В ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека").
22 января 2018 года Черемушкинский районный суд Москвы признал 42-летнюю Елену Мисюрину виновной и приговорил к двум годам лишения свободы в колонии общего режима, хотя статья предусматривает и более мягкие виды наказания. Мисюрина просила об эксгумации и повторном вскрытии умершего, но суд отклонил ходатайство.
Какой была версия следствия?
Согласно официальной версии, "врач нарушила методику, тактику и технику выполнения трепанобиопсии, из-за чего причинила пациенту сквозные повреждения кровеносных сосудов, в результате через несколько дней он скончался".
Единственными доказательствами вины кандидата медицинских наук стали две экспертизы, сделанные в 2014 и 2015 годах, где говорится, что смерть пациента связана с биопсией. При этом в разных экспертизах по-разному указывается место, куда была введена игла.
Суд признал, что Мисюрина нарушила установленную методику и ввела биопсийную иглу в область расположения крестца, а не в гребень правой подвздошной кости, тем самым повредив крестец пациента и кровеносные сосуды. По мнению судьи Зинаиды Никиточкиной, смерть пациента наступила от массивной кровопотери из поврежденных сосудов при выполнении трепанобиопсии.
Как отреагировали врачи и общество?
Медики встали на активную защиту Мисюриной.
25 января общественная организация "Лига врачей" потребовала пересмотреть дело Мисюриной. За четыре дня онлайн-петицию подписали больше 60 тыс. человек.
Поддержку Мисюриной выразили сотни коллег, в их числе — главные врачи больницы №62 (Дмитрий Каннер), 1-й Градской больницы (Алексей Свет), ГКБ имени Юдина (Денис Проценко), директор фонда "Подари жизнь" Екатерина Чистякова, член-корреспондент РАН Александр Сажин, главный внештатный кардиолог Москвы Елена Васильева.
Какой была реакция властей?
В департаменте здравоохранения Москвы заявили о том, что окажут поддержку Елене Мисюриной. "Департамент здравоохранения делает все возможное для пересмотра дела и надеется, что судом будут учтены все дополнительные мнения специалистов", — сказано в сообщении ведомства.
29 января мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что "крайне озабочен" делом Мисюриной и отметил, что "такие дела должны рассматриваться максимально корректно и объективно".
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Владимир Гутенев обратился к Генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой дополнительно проанализировать приговор.
Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов сообщил, что СПЧ не только обратится в прокуратуру, но и проведет собственную экспертизу по судебному решению.
Прокуратура выступила за освобождение врача-гематолога из СИЗО до вступления приговора в законную силу.
На суде Мисюрину поддержал врач Леонид Рошаль. "Я предлагаю себя посадить в эту клетку и освободить Мисюрину. Я лично вижу Мисюрину первый раз, но совесть побудила меня прийти сюда и сказать эти слова", — заявил Рошаль.
Что говорят защитники врача?
Отмечается, что Елена Мисюрина — высококвалифицированный специалист, которая до этого провела несколько тысяч подобных процедур.
Специалисты утверждают, что забор образцов костного мозга не мог вызвать кровоизлияние, повлекшее смерть пациента, и отмечают, что эта рутинная процедура несет меньше рисков, чем хирургическое вмешательство, которое провели в "Медси".
Академик РАН, гематолог Андрей Воробьев в качестве причины смерти пациента от кровоизлияния назвал нарушение свертываемости крови на фоне трех тяжелых заболеваний, а причиной смерти, по его мнению, могло стать "отсутствие адекватной терапии" в "Медси".
Кроме того, медицинское сообщество уверено, что дело строится вокруг заключений сотрудника "Медси", который был заинтересован в том, чтобы снять ответственность со своей клиники.
У адвоката врача Марии Зайцевой также вызвала вопросы статья, по которой суд выдвинул обвинение ее подзащитной. Статья предполагает, что у врача был умысел на неверно сделанную биопсию.
Что дальше?
Врач свою вину не признала. 29 января 2018 года защита Мисюриной обжаловала приговор суда.
Заммэра столицы Леонид Печатников заявил, что мэрия позаботилась о том, чтобы "в суде Мисюриной помогали самые лучшие и известные в стране адвокаты".
Генпрокуратура РФ попросила суд отменить приговор Елене Мисюриной, освободить ее из-под стражи и вернуть уголовное дело в надзорное ведомство. Елена Мисюрина во время общения с представителями ОНК в СИЗО отметила, что надеется на честное и законное расследование ее дела.
5 февраля 2018 года Мосгорсуд освободил Мисюрину из СИЗО. Как сообщал ТАСС, врач находилась под подпиской о невыезде до вступления в силу приговора.
16 апреля Мосгорсуд отменил приговор Елене Мисюриной, осужденной на два года лишения свободы, и отправил дело в прокуратуру. Как передавал ТАСС, врач согласилась с решением суда.
4 марта 2021 года Мосгорсуд объявил, что уголовное дело в отношении нее прекращено в связи с отсутствием состава преступления.