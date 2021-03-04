Что надо знать о деле врача Елены Мисюриной

25 июля 2013 года врач-гематолог Елена Мисюрина, которая на тот момент работала в клинике "Генотехнология", провела трепанобиопсию пациенту. На момент процедуры у мужчины были диагностированы три тяжелых заболевания: миелофиброз, рак предстательной железы, несахарный диабет.

Трепанобиопсия — рутинная и несложная диагностическая процедура, когда для уточнения диагноза у человека берут часть костного мозга через небольшой прокол. Никаких осложнений самочувствия пациента не наблюдалось, и мужчина отправился на работу. Однако к вечеру с диагнозом "острый аппендицит" он был госпитализирован в частную клинику "Медси". Через день пациента прооперировали, а через несколько дней он скончался.

Елена Мисюрина узнала о случившемся только в феврале 2014 года, получив первый запрос из Следственного комитета, который начал доследственную проверку обстоятельств смерти мужчины.