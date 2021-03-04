Темпы вакцинации и моральные законы для интернета. О чем Путин говорил с волонтерами

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Коронавирус в России отступает, но для полной победы над пандемией необходимо объединить усилия всех стран, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на встрече с волонтерами акции "Мы вместе".

Глава государства рассказал о темпах вакцинации в стране, предупредил о рисках, которые несет в себе интернет, и резко осудил тех, кто пытается ради прибыли подтолкнуть детей к самоубийству или выходу на несанкционированные уличные акции.

ТАСС собрал ключевые заявления Путина на встрече.

О пандемии

"Несмотря на то, что пандемия потихонечку снижается, вызовов еще для нас много, и они весьма опасный характер носят".

"Только объединяя усилия, в том числе на международной арене, можно добиться окончательного результата и окончательной победы над ковидом".

О вакцинации

"На сегодняшний день свыше 2 млн человек [в России] получили два компонента прививки, уколы сделали. И примерно столько же, чуть поменьше, тоже 2 с лишним млн [человек], сделали первый укол".

Однако "в некоторых субъектах России, по-моему, в девяти субъектах пока еще не приступали к вакцинации".

Об опасности интернета

"У нас много было дискуссий по поводу определенных ограничений в интернете, но интернет уже проник во все сферы нашей жизни, и по большому счету он должен все-таки подчиняться даже не просто формальным законам, юридическим правилам, но и моральным законам общества, в котором мы живем. Иначе это общество будет разрушаться изнутри".

О призывающих детей к самоубийству

"Сталкиваемся в интернете с продвижением детской порнографии, с детской проституцией, распространением наркотиков, где целевой аудиторией являются именно дети и подростки, с вытаскиванием на ту же улицу для того, чтобы там похулиганить, подраться с полицией, а потом за детей спрятаться, подставляя их вперед на самом деле. <...> И всегда это использование детей как источника получения прибыли, как ни странно, в том числе и при подталкивании несовершеннолетних и подростков к суицидам. И там тоже находят возможность на этом заработать!"

"Когда полиция добирается до этих уродов, вы можете представить себе, что это совершенно другие люди: одно дело, когда сидит в интернете такой крутой Рэмбо, толкает девчонку какую-то или пацана с крыши прыгать, выстраивает целую концепцию, подводя к этому, а как только полиция зашла - в штаны наложил в прямом смысле этого слова. Ублюдок такой там сидит, букашка, раздавить его не жалко!"

О пренебрежении к ветеранам

"По поводу нашего отношения к тем, кто пренебрежительно относится к нашей истории, к нашим героям, ветеранам, - зубы ломать не нужно, я думаю, что они сами в бессильной злобе себе зубы переломают, в том числе о наших ветеранов".

О политике

"Нужно давать возможность людям разных взглядов и разных убеждений оказаться во власти для того, чтобы в ходе открытой, честной, но не деструктивной борьбы мнений находить наиболее приемлемые решения для того, чтобы страна шла вперед".