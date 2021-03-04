В Рособрнадзоре рассказали, как девятиклассники сдали итоговое собеседование

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Более 98,5% девятиклассников в РФ успешно справились с итоговым собеседованием по русскому языку, которое является допуском к государственной итоговой аттестации (ГИА). Об этом в четверг сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"Более 98,5% девятиклассников, сдававших итоговое собеседование по русскому языку 10 февраля, успешно справились с заданиями и получили "зачет". В основной срок проведения итогового собеседования в нем приняли участие 1 млн 395,5 тыс. учащихся из 1 млн 431 тыс. зарегистрированных", - говорится в сообщении.

Для выпускников, получивших "незачет" либо не явившихся на собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные даты - 10 марта и 17 мая 2021 года.

В ходе собеседования участникам нужно было выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, составить монолог по одной из выбранных тем и провести диалог с экзаменатором-собеседником.

Итоговое собеседование с 2018-2019 учебного года введено для выпускников 9-х классов как обязательное.

Единый государственный экзамен

Единые государственные экзамены (ЕГЭ) по профильной математике и обществознанию стали самыми популярными предметами по выбору российскими школьниками в 2021 году. Их планируют сдать 408 тыс. и 356 тыс. человек соответственно, сообщили в Рособрнадзоре.

"Самым массовым экзаменом остается ЕГЭ по русскому языку, его планируют сдавать почти 726 тыс. человек. Самым популярным предметом по выбору в 2021 году стала профильная математика, на нее зарегистрировалось почти 408 тыс. участников. Второй по популярности предмет по выбору - обществознание, его планируют сдавать около 356 тыс. участников", - говорится в сообщении.

Всего ЕГЭ и государственные выпускные экзамены (ГВЭ) в этом году намерены сдавать около 795 тыс. человек, что примерно соответствует количеству подавших заявления годом ранее, уточнили в пресс-службе. В ведомстве заявили, что в 2021 году у выпускников еще есть возможность изменить форму экзаменов - выбрать ЕГЭ или ГВЭ, а также изменить перечень предметов.

Основной период ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный - с 12 по 17 июля. ГВЭ участники будут сдавать в основные сроки с 25 мая по 16 июня и в дополнительные - 13-17 июля и 3-15 сентября. ЕГЭ в этом году сдают выпускники, которые намерены поступать в вузы.

Другие ЕГЭ по выбору

ЕГЭ по биологии в 2021 году впервые обогнал по популярности физику, эти предметы выбрали 153 тыс. и 151 тыс. участников соответственно. На ЕГЭ по истории зарегистрировались более 122 тыс. участников, по химии - свыше 106 тыс. человек, ЕГЭ по информатике выбрали почти 116 тыс. участников, что на 11 тыс. больше, чем в прошлом году. Более 62 тыс. выпускников планируют сдавать литературу, 21,5 тыс. - географию.

Как сообщили в пресс-службе, среди иностранных языков по-прежнему самым популярным остается английский язык, его намерены сдавать почти 106 тыс. участников. На ЕГЭ по немецкому языку зарегистрировались 1 713 человек, французскому - 1 159 человек, китайскому - 446 человек, испанскому - 335 человек.