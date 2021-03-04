Минздрав подготовил законопроект о диспансеризации проживавших в Севастополе в годы войны

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Минздрав России разработал законопроект, который предусматривает проведение бесплатной ежегодной диспансеризации для жителей, награжденных знаком "Житель осажденного Севастополя". Соответствующий документ опубликован в четверг на портале проектов нормативных актов.

"Лицам, награжденным знаком "Житель осажденного Севастополя", предоставляются меры социальной поддержки, в том числе проведение ежегодной бесплатной диспансеризации в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в порядке, установленном правительством РФ", - следует из пояснительной записки к документу.

Кроме того, в документе отмечено, что бесплатная диспансеризация один раз в три года предусмотрена для граждан от 18 до 39 лет включительно, а ежегодная - для граждан старше 40 лет и отдельных категорий людей, среди которых инвалиды и участники Великой Отечественной войны, те, кто пережил блокаду Ленинграда в годы войны, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

Также ежегодная диспансеризация будет предусмотрена и для работающих граждан, не достигших пенсионного возраста, и для работающих пенсионеров.