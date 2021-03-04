Польша не планирует приобретать российскую вакцину от коронавируса

ВАРШАВА, 4 марта. /ТАСС/. Польские власти не планируют приобретать российскую вакцину от коронавируса. Об этом заявил на пресс-конференции в четверг руководитель канцелярии главы польского правительства Михал Дворчик.

"Если говорить о российской вакцине, то мы не предусматриваем приобретение этого препарата", - сказал он, добавив, что по китайской вакцине решение еще не принято.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину "Спутник V" и уже подала заявку на регистрацию этого препарата в ЕС, а также во Всемирную организацию здравоохранения. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 5 февраля заявил, что Европейское агентство лекарственных средств сможет сертифицировать "Спутник V", так как его высокая эффективность уже подтверждена.

Первой страной ЕС, куда были доставлены образцы вакцины "Спутник V" для проведения исследований, стала Венгрия. О возможности использования или производства у себя российского препарата в случае его одобрения уже высказались Австрия, Греция, Германия, Италия, Словения, Чехия, Финляндия. Власти Хорватии не исключают возможность приобретения "Спутник V" еще до одобрения ее применения Европейским агентством лекарственных средств.

В понедельник стало известно, что президент Польши Анджей Дуда по телефону обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином вопрос закупки производимой в Китае вакцины от коронавируса. Однако, как заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, ведомство пока не может рекомендовать к использованию китайские препараты от коронавируса.