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Пандемия COVID-19

РФПИ подтвердил регистрацию вакцины "Спутник V" в Шри-Ланке

Таким образом, российский препарат зарегистрировали 43 страны с общим населением более 1,1 млрд человек, сообщили в фонде

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подтвердил регистрацию российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Шри-Ланке, следует из сообщения фонда.

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"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization). Таким образом, "Спутник V" зарегистрировали 43 страны с общим населением более 1,1 млрд человек", - указано в сообщении.

"Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Эффективность "Спутник V" составляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов мира; это один из всего лишь трех препаратов в мире с эффективностью выше 90%. Вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом.

Теги
Шри-ЛанкаПандемия COVID-19
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