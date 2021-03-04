РФПИ подтвердил регистрацию вакцины "Спутник V" в Шри-Ланке

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization). Таким образом, "Спутник V" зарегистрировали 43 страны с общим населением более 1,1 млрд человек", - указано в сообщении.

"Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Эффективность "Спутник V" составляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов мира; это один из всего лишь трех препаратов в мире с эффективностью выше 90%. Вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом.