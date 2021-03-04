В Орловской области отменили массовые гуляния на Масленицу

ОРЕЛ, 4 марта. /ТАСС/. Массовые праздничные гуляния на Масленицу отменили в Орловской области из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в четверг сообщил глава региона Андрей Клычков на заседании оперативного штаба Орловской области.

"Приближается большой праздник - Масленица. По Орловской области многие рассматривали проведение праздничных гуляний. В данном случае, обращаю внимание, у нас крайне ответственный период, введен режим повышенной готовности, я прошу глав районов администраций ответственно подойти к этому вопросу. Прошу рассмотреть возможность отложить проведение массовых мероприятий", - сообщил Клычков.

Он отметил, что основные массовые праздничные гуляния на Масленицу планировались в Орле. Их проведение из-за введенного режима повышенной готовности на территории региона отменено до более благоприятной эпидемиологической обстановки. "У нас была подготовлена только концепция проведения праздника, поддерживаем решение оперативного штаба, считаем, что сейчас нецелесообразно проводить подобные мероприятия", - добавил мэр города Орла Юрий Парахин.

По данным регионального оперативного штаба на 4 марта, коронавирус выявлен у 30 603 человек, выздоровели 27 703 человек, 449 пациентов с коронавирусной инфекцией умерли. За сутки коронавирус подтвердился у 80 жителей региона.

Режим повышенной готовности продлили в Орловской области до конца марта 2021 года, в регионе обязательно соблюдение масочного и перчаточного режимов во всех общественных местах и транспорте. С 22 февраля в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в регионе разрешено посещать спортивные соревнования, вместимость трибун должна состоять не более 30% от вместимости спортобъектов.