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Прогноз по половодью в России выпустят к началу второй декады марта

Сейчас рано задавать эти вопросы, отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Прогноз по прохождению половодья в РФ будет выпущен примерно к началу второй декады марта. Об этом в четверг сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Естественно, вопросы, каким будет половодье, какова будет пожарная ситуация в стране в пожароопасный период, то есть весной и летом, ну и другие вопросы. Сейчас рано задавать эти вопросы. Прогноз половодья <…> - готовится этот материал, ну где-нибудь, к началу второй декады марта, еще чуть-чуть осталось, неделя. Этот прогноз будет выпущен", - сказал он на онлайн-конференции в ТАСС.

По его словам, сейчас идет очень интенсивный анализ всех характеристик: водность снега, глубины промерзания почвы и других показателей.

Теги
РоссияВильфанд, Роман Менделевич
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