Минюст разработал порядок ведения списка физлиц-иноагентов

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ разработало порядок подачи заявлений физическими лицами о включении их в список иноагентов и порядок ведения этого списка. Соответствующий проект приказа министра юстиции Константина Чуйченко опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом приказа предусматривается утверждение: порядка подачи заявления о включении в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента; <...> порядка ведения и размещения в информационно-телекоммуникационной сети интернет списка физических лиц, выполняющих функции иностранного агента", - говорится в документе.

Также проект регламентирует порядок принятия решения по согласованию с федеральными органами исполнительной власти в области обеспечения безопасности, в сфере государственной охраны, в сфере внешней разведки, в области обороны об освобождении лица от обязанности подавать заявление о включении в список физлиц-иноагентов и порядок предоставления отчетов. Ранее Минюстом был разработан приказ, утверждающий порядок ведения реестра незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

Минюст уже ведет два реестра иноагентов - зарегистрированных некоммерческих организаций и СМИ. В последний в декабре прошлого года был включен список физлиц-иноагентов.