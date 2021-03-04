Мединский: дискуссию с противопоставлением Невского и Дзержинского провели зря

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Обсуждение противопоставления Александра Невского и Феликса Дзержинского, вызванное голосованием за то, кому из них должен быть установлен памятник на Лубянской площади, проводить не следовало. Об этом заявил в четверг помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Считаю, что зря была организована дискуссия противопоставления Невского и Дзержинского. Ничего более удивительного представить себе невозможно - как тут выбирать", - сказал он, выступая на заседании научного совета Российского военно-исторического общества.

Голосование по вопросу об установке монумента на Лубянской площади открылось 25 февраля. Жителям столицы было предложено ответить на вопрос, какой именно памятник следует установить - Александру Невскому или Феликсу Дзержинскому.

Вопрос о памятнике на Лубянке был вновь поднят в феврале 2021 года. С обращением к мэрии о восстановлении памятника Феликсу Дзержинскому выступили писатели и журналисты, в том числе Захар Прилепин, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Игорь Молотов и другие. Руководство "Офицеров России" тоже призвало вернуть памятник на Лубянку. 26 февраля мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге, что считает правильным оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас.