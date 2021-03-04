{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Экспертиза "Спутника V" в ЕС, третья волна на Украине. Главное о коронавирусе за 4 марта

© Сергей Бобылев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 4 290 135 случаев заражения, из них новых — 11 385. За сутки умерли 475 человек, за весь период — 87 823.
  • Девять российских субъектов все еще не приступили к вакцинации, но правительство и Минздрав в курсе и работают над этим, заявил президент страны Владимир Путин.
  • Вакцинация против гриппа снижает риск смерти у пациентов с COVID-19 на 23%, сообщил гендиректор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов.
  • Ограничение на размеры экскурсионных групп в музеях могут смягчить в марте — группы планируют расширить с пяти до 15 человек.

Москва

  • Всего зафиксировано 985 284 случая заражения, из них новых — 2150 (максимум с 6 февраля). Госпитализированы 775 человек.  

Мир

  • Всего зафиксировано более 115,1 млн случаев заражения, умерли 2 559 473 человека (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • Регулятор ЕС начал экспертизу "Спутника V". При этом в Еврокомиссии заявили, что даже возможное одобрение вакцины регулятором не будет означать, что ее автоматически включат в европейский портфель.
  • Премьер Украины сообщил о начале третьей волны.
  • В Германии продлили карантин до 28 марта, но власти дают право федеральным землям самостоятельно принимать решения о послаблениях.
  • Коронавирус легче заражает людей со второй группой крови, а вызываемая им болезнь протекает у них тяжелее, чем у носителей других групп, считают американские ученые.
Теги
Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Глава РФПИ рассчитывает, что к июню около 40 млн россиян будут вакцинированы "Спутником V"
Читать полностью