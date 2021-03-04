Экспертиза "Спутника V" в ЕС, третья волна на Украине. Главное о коронавирусе за 4 марта

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 4 290 135 случаев заражения, из них новых — 11 385. За сутки умерли 475 человек, за весь период — 87 823.
- Девять российских субъектов все еще не приступили к вакцинации, но правительство и Минздрав в курсе и работают над этим, заявил президент страны Владимир Путин.
- Вакцинация против гриппа снижает риск смерти у пациентов с COVID-19 на 23%, сообщил гендиректор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов.
- Ограничение на размеры экскурсионных групп в музеях могут смягчить в марте — группы планируют расширить с пяти до 15 человек.
Москва
- Всего зафиксировано 985 284 случая заражения, из них новых — 2150 (максимум с 6 февраля). Госпитализированы 775 человек.
Мир
- Всего зафиксировано более 115,1 млн случаев заражения, умерли 2 559 473 человека (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Регулятор ЕС начал экспертизу "Спутника V". При этом в Еврокомиссии заявили, что даже возможное одобрение вакцины регулятором не будет означать, что ее автоматически включат в европейский портфель.
- Премьер Украины сообщил о начале третьей волны.
- В Германии продлили карантин до 28 марта, но власти дают право федеральным землям самостоятельно принимать решения о послаблениях.
- Коронавирус легче заражает людей со второй группой крови, а вызываемая им болезнь протекает у них тяжелее, чем у носителей других групп, считают американские ученые.