Более 100 украинцев пожаловались на последствия прививки Covishield

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Власти Украины зафиксировали с начала вакцинации в стране 126 жалоб на побочные эффекты после введения дозы вакцины от коронавируса Covishield. Один человек госпитализирован, сообщил в четверг глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Зафиксировано 126 сообщений о побочных эффектах, то есть чуть более 1% от всех вакцинированных", - написал он на своей странице в Facebook. По словам Радуцкого, один из привитых после введения дозы оказался в больнице. "Один случай квалифицирован как серьезный и привел к госпитализации человека", - сообщил глава комитета.

В то же время Радуцкий утверждает, что вакцина безопасна. Он также указал на медленные темпы вакцинации в стране. "Нам анонсировали 500 мобильных бригад. Работает только 10% от запланированного количества", - отметил депутат.

За сутки, по данным Радуцкого, в стране прививку сделали 2 680 человек, за неделю - почти 10 тыс. жителей Украины.

23 февраля на Украину прибыла из Индии первая партия вакцины против коронавируса Covishield в количестве 500 тыс. доз, разработанной англо-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. На следующий день страна одной из последних в Европе смогла начать процесс вакцинации. Пока прививают медиков и военнослужащих в Донбассе, первую дозу получил и президент страны Владимир Зеленский. Всего в стране зарегистрированы две вакцины - Covishield и Pfizer. По данным правительства, Украина ожидает поставки более 100 тыс. доз вакцины Pfizer, около 2 млн доз китайской "Sinovac", почти 4 млн доз AstraZeneca и 15 млн доз NovaVax. От российских препаратов Киев отказался.