Сообщения о "минировании" восьми судов в Петербурге оказались ложными

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Сообщения в полицию о том, что в восьми петербургских районных судах якобы заложены взрывные устройства, оказались ложными, в зданиях ничего опасного не нашли, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Проверки закончились, ничего опасного не нашли", - сказали в пресс-службе.

В четверг в пресс-службе сообщали, что неизвестный сообщил в городские отделы полиции, что в Василеостровском, Выборгском, Красногвардейском, Колпинском, Московском, Приморском, Куйбышевском и Петродворцовом районных судах якобы заложены взрывные устройства.

Здания проверяли кинологи, из Василеостровского районного суда были эвакуированы люди.

Сообщения о "минировании" ранее приходили на электронную почту в приемные судов города. В некоторых из них злоумышленники требовали биткойны за то, чтобы прекратить рассылку. Все сообщения также оказались ложными.