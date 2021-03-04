ВБ заявил, что около 350 млн детей во всем мире лишены надлежащего ухода и воспитания

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Около 350 млн детей дошкольного возраста во всем мире лишены возможности получать надлежащий уход и воспитание высокого уровня. Об этом говорится в распространенном в четверг докладе Всемирного банка (ВБ).

"Более 40% детей дошкольного возраста во всем мире - или почти 350 млн - нуждаются в надлежащем уходе, но лишены возможности получать его. Как следствие, слишком много детей проводят время в небезопасных условиях, препятствующих полноценному развитию. Пандемия COVID-19 еще больше обнажила недостатки в вопросе обеспечения ухода за детьми и уязвимость этой сферы во всем мире", - отметили в ВБ.

Как пояснили авторы работы, сотни миллионов детей по всему миру лишены возможности получить "качественное воспитание". "В отсутствие других вариантов многие работающие родители вынуждены оставлять своих детей в неподходящих или даже небезопасных условиях. Детей оставляют одних либо с братом и сестрой, либо же родители берут их с собой на работу, где небезопасные [для детей] условия", - подчеркивается в докладе. Такие дети, по оценкам специалистов, не получают необходимых навыков и отстают от остальных в начальной школе. Кроме того, ВБ обращает внимание на важность высокого уровня воспитания детей дошкольного возраста.

В докладе подчеркивается необходимость увеличения инвестиций в сферу ухода за детьми, что должно привести к созданию новых рабочих мест и стимулировать восстановление экономики.