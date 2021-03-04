Главный инфекционист США назвал "непостижимой" отмену масочного режима в двух штатах

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /ТАСС/. Решение губернаторов штатов Техас и Миссисипи полностью отменить режим ношения масок "просто непостижимо". Такое мнение в четверг выразил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

"Просто отменить все положения органов здравоохранения, которые мы знаем, что работают <...>, это просто непостижимо", - сказал Фаучи в эфире телеканала CNN.

Главный инфекционист США также предупредил, что с нынешним уровнем заражаемости коронавирусом в стране такие меры ухудшат обстановку в этих штатах. "Я понимаю необходимость возвращения к нормальному образу жизни, но вы [такими действиями] только отбрасываете себя назад <...>, особенно когда мы имеем дело с 55-70 тыс. случаев заражения в США за сутки", - отметил он.

Во вторник губернатор Техаса республиканец Грэг Эбботт подписал указ об отмене с 10 марта требования об обязательном ношении медицинских масок, а также снятии всех ограничений в отношении числа людей, которые могут единовременно находиться внутри помещений. Примеру властей Техаса во вторник последовало руководство штата Миссисипи. Требование об обязательном ношении масок и ограничение на посещаемость заведений перестали действовать там со среды.

Президент США Джо Байден подверг критике решения властей штатов Техас и Миссисипи об отмене ковидных ограничений. "Считаю, что это большая ошибка", - заявил он журналистам в Белом доме. "Последнее, что нам нужно, так это образ мышления неандертальцев, сводящийся к тому, что все хорошо и можно снять маски", - убежден глава администрации США.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 28,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 519 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.