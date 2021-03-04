Матвиенко: РФ готова поделиться с Финляндией технологиями для производства "Спутника V"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в телефонном разговоре с экс-президентом Финляндии Тарьей Халонен заявила, что Россия готова предоставить соответствующие технологии для производства вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом в четверг сообщает пресс-служба верхней палаты российского парламента.

"Состоялся телефонный разговор председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с бывшим президентом Финляндии Тарьей Халонен по инициативе финской стороны. Основной темой беседы стало обсуждение ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции в мире", - уточнили в пресс-службе.

"Валентина Матвиенко проинформировала Тарью Халонен о высокой эффективности и безопасности российской вакцины, ее широком международном признании, а также о готовности России в случае заинтересованности финской стороны предоставить соответствующие технологии и наработки для открытия производства на территории Финляндии", - подчеркнули в пресс-службе СФ.

Халонен пообещала довести эту информацию до руководства страны и конкретных профильных ведомств, добавили в Совфеде. "Председатель СФ подчеркнула, что в мире не должно быть искусственных преград и политизации в области поставок и распространения вакцин и медикаментов, когда речь идет о жизни и здоровье людей. Собеседники отметили, что необходимо создать условия для справедливого распределения вакцин среди населения разных стран", - сообщили в пресс-службе.

"Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрировали 42 страны с общим населением свыше 1,1 млрд человек.