Власти Таиланда планируют отменить в октябре обязательный карантин

БАНГКОК, 4 марта. /ТАСС/. Правительство Таиланда планирует в июле сократить период нахождения в обязательной изоляции прибывающих в королевство иностранных туристов. Как сообщил ТАСС генеральный представитель Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков, полная отмена карантина ожидается в октябре.

"В четверг состоялось общее собрание Управления по туризму Таиланда, в котором приняли участие заместитель председателя организации Сирипакорн Чеавсамут, президент Ассоциации отелей Таиланда Мариса Сукосол Нунбхакди, а также представители туристической отрасли, - рассказал Снетков. - В повестке встречи был вопрос о полном открытии границ с сохранением мер безопасности". "С июля планируется изменение условий изоляции прибывающих в страну иностранцев с сокращением обязательного нахождения в номере карантинного отеля до 3-5 дней, а также уменьшение общего периода пребывания в карантине с 14 до 7-10 дней", - добавил специалист. Предполагается, что путешественники смогут выходить из своих номеров и передвигаться по гостиницам, не покидая их территорий.

"Можно сказать, что начало процессу открытия границ Таиланда для массового туризма положено, - считает Снетков. - Кроме того, в октябре власти планируют полностью отменить карантин". "Предполагается, что будут задействованы паспорта вакцинированных и (или) будут проводиться несколько ПЦР-тестов на коронавирус", - пояснил он, добавив, что более точные детали инициативы будут обнародованы в апреле. Премьер-министр Прают Чан-Оча ранее поручил министерству иностранных дел и министерству здравоохранения изучить вопросы, связанные с выдачей паспортов вакцинированных от коронавируса.

"Не может не радовать, что после долгого периода тишины началось позитивное движение к возрождению туризма и пострадавших от коронавируса территорий Таиланда при поддержке правительства", - заключил специалист. В 2020 году доходы королевства от туризма упали с 1,91 трлн до 332 млрд батов (с $63,1 млрд до $10,96 млрд) из-за снижения на 83% числа путешественников.

Первый случай заражения коронавирусом в Таиланде выявили 13 января 2020 года. К настоящему времени общее число инфицированных в королевстве превысило 26,1 тыс., вылечились более 25,5 тыс. человек, умерли 85 пациентов. Режим чрезвычайного положения из-за пандемии действует в стране до 31 марта. 28 февраля в 13 провинциях Таиланда началась вакцинация препаратом против коронавируса, произведенным китайской компанией Sinovac.