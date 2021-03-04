В Ленобласти в мае пройдут мотопробег, реконструкция и концерт в честь 76-летия Победы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Мотопробег, фестиваль-реконструкция и концерт, подготовленные к 76-летию Победы, пройдут в Ленинградской области в мае. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.

"76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Ленинградской области посветят спектакли, концерты, торжественные акции и фестиваль-реконструкцию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в преддверии празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Ленинградской области пройдет традиционный мотопробег по местам боевой славы.

Серия концертов Симфонического оркестра "Победы весть великая на подвиг нас зовет!" пройдет с 5 по 9 мая на сцене областного Дворца искусств. Также военно-исторический фестиваль-реконструкция, организованный Парковым агентством Ленинградской области, состоится 8 мая в Приоратском парке Гатчины.

Кроме того, интерактивные выставки и встречи с писателями подготовят региональные библиотеки. Областные театры представят цикл спектаклей о войне. Некоторые мероприятия будут организованы в районных культурных центрах для детей. Музыкальные фестивали "Песни Победы" и "Музыка военных лет" пройдут в поселке Новый Свет Гатчинского района и Луге. Юные художники представят свои работы в поселке Щеглово Всеволожского района в рамках творческого конкурса "Дети России - Дети Победы".