В АТОР прогнозируют восстановление привычного для Петербурга турпотока к августу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Туристический поток в Санкт-Петербург при благоприятной эпидемиологической ситуации может восстановиться в привычном для города объеме уже в августе. Такой прогноз представила на встрече с туристской отраслью Санкт-Петербурга в четверг исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Мы видим по тем запросам, которые есть в разных городах на Петербург, что спрос начнет восстанавливаться где-то с апреля. По прогнозам, если у нас не случится [очередной] волны ковида до августа, то к августу город начнет возвращаться к тем объемам, к которым привык. Может быть, не на 100%, а процентов хотя бы на 70, на 80. На мой взгляд, это очень хороший прогноз для Санкт-Петербурга, и есть основания считать, что он не пустой", - сказала Ломидзе.

Глава АТОР также отметила, что ассоциация готова оказать всяческое содействие для того, "чтобы этот прогноз сбылся", в том числе, с точки зрения продвижения и информационной поддержки.

Встреча комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга с представителями туристской отрасли города проходит в Академической Капелле, она посвящена обсуждению перспектив на 2021 год.