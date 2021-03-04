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В версии WhatsApp для компьютеров появилась функция звонков

Все звонки будут защищены сквозным шифрованием

ТАСС, 4 марта. Функция голосовых звонков стала доступна в версии приложения для обмена сообщениями WhatsApp для компьютеров. Об этом в четверг сообщается на сайте компании Facebook, которой принадлежит мессенджер.

"Мы счастливы сообщить, что личные и безопасные голосовые и видеозвонки в формате тет-а-тет теперь доступны в приложении WhatsApp для компьютеров", - указано в заявлении.

Отмечается, что все звонки будут защищены сквозным шифрованием, поэтому администрация WhatsApp не сможет видеть или слышать их. Сначала пользователям станет доступна функция индивидуальных аудиозвонков, в будущем появится возможность совершать групповые и видеозвонки.

В середине декабря агентство Reuters информировало, что эти функции станут доступны некоторым пользователям в пробном режиме на время новогодних праздников.

WhatsApp - бесплатный сервис, позволяющий обмениваться текстовыми сообщениями и поддерживающий голосовую связь. В 2014 году мессенджер был приобретен компанией Facebook за $19 млрд. В феврале прошлого года число пользователей мессенджера достигло 2 млрд. 2 января Facebook сообщила, что пользователи WhatsApp по всему миру в канун Нового года сделали более 1,4 млрд голосовых и видеозвонков, установив рекорд по наибольшему количеству вызовов за один день.

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