Центр "Вектор" получил более 50 зарубежных запросов на проведение испытаний "Эпиваккороны"

НОВОСИБИРСК, 4 марта. /ТАСС/. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" получил более 50 запросов из других стран на проведение испытаний вакцины "Эпиваккорона". Об этом в четверг рассказал журналистам гендиректор центра Ринат Максютов.

"Есть очень много запросов из других стран. Мы получили более 50 вопросов из других стран на поставку вакцины на проведение клинических исследований в этих странах, но пока мы не удовлетворим потребности РФ, мы их, конечно, не рассматриваем", - сообщил гендиректор "Вектора".

По словам Максютова, вопрос о поставках за границу тоже рассматривается, но в первую очередь стоит задача удовлетворить потребности РФ.