Комиссия Думы прорабатывает вопрос защиты детей от негативного влияния зарубежных соцсетей

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ совместно с уполномоченным по правам ребенка и профильными ведомствами изучает вопрос о том, достаточно ли действующих законов для обеспечения защиты подрастающего поколения от негативного влияния иностранных соцсетей. Об этом заявил глава комиссии Василий Пискарев.

Он отметил учащение попыток такого влияния на российских детей и молодежь и привел недавний пример склонения подростков к участию в несанкционированных протестных акциях. "Теперь поступает очень тревожная информация о том, что на популярном медиаресурсе распространяются ролики, толкающие детей к совершению самоубийства. Этим вопросом сейчас занимаются правоохранительные органы", - приводит слова Пискарева его пресс-служба в четверг.

"Мы уже начали активно прорабатывать с представителями профильных ведомств, с уполномоченным по правам ребенка, с общественниками, достаточно ли существующих законодательных мер, чтобы защитить детей и подростков от такого влияния, и комиссия продолжает эту работу", - заявил глава комиссии.

В пресс-службе добавили, что собранные ранее комиссией материалы, подтверждающие иностранное участие в вовлечении детей и молодежи в незаконную деятельность, направлены в МИД России "для информирования зарубежной общественности и международных организаций".

Президент России Владимир Путин в четверг на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" заявил, что никто не должен использовать детей и подростков как источник прибыли, и возмутился тем, что находятся люди, зарабатывающие на склонении молодежи к самоубийствам и участию в незаконных уличных акциях.