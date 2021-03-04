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Комиссия Думы прорабатывает вопрос защиты детей от негативного влияния зарубежных соцсетей

Глава комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев отметил учащение попыток такого влияния на российских детей и молодежь

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ совместно с уполномоченным по правам ребенка и профильными ведомствами изучает вопрос о том, достаточно ли действующих законов для обеспечения защиты подрастающего поколения от негативного влияния иностранных соцсетей. Об этом заявил глава комиссии Василий Пискарев.

Он отметил учащение попыток такого влияния на российских детей и молодежь и привел недавний пример склонения подростков к участию в несанкционированных протестных акциях. "Теперь поступает очень тревожная информация о том, что на популярном медиаресурсе распространяются ролики, толкающие детей к совершению самоубийства. Этим вопросом сейчас занимаются правоохранительные органы", - приводит слова Пискарева его пресс-служба в четверг.

"Мы уже начали активно прорабатывать с представителями профильных ведомств, с уполномоченным по правам ребенка, с общественниками, достаточно ли существующих законодательных мер, чтобы защитить детей и подростков от такого влияния, и комиссия продолжает эту работу", - заявил глава комиссии.

В пресс-службе добавили, что собранные ранее комиссией материалы, подтверждающие иностранное участие в вовлечении детей и молодежи в незаконную деятельность, направлены в МИД России "для информирования зарубежной общественности и международных организаций".

Президент России Владимир Путин в четверг на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" заявил, что никто не должен использовать детей и подростков как источник прибыли, и возмутился тем, что находятся люди, зарабатывающие на склонении молодежи к самоубийствам и участию в незаконных уличных акциях.

Теги
РоссияПискарев, Василий Иванович
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