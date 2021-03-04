Комитеты по туризму и по делам ЗАГС Петербурга договорились продвигать свадебный туризм

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Комитет по развитию туризма и комитет по делам записи актов гражданского состояния Санкт-Петербурга договорились об объединении усилий для продвижения свадебного туризма на внутреннем и мировом рынках. Соответствующее соглашение стороны подписали в четверг, передает корреспондент ТАСС.

"Свадьба - это замечательное событие, которое, как мы уверены, надо проводить в Санкт-Петербурге, потому что наш город - это музей под открытым небом, это город с особой атмосферой, где появление новой семьи будет запоминающимся на всю жизнь. Приятные воспоминания приводят гостей снова и снова в Санкт-Петербург. Мы уверены, что эта тема - одна из граней многогранного Санкт-Петербурга, которую мы вместе сможем нашим гостям предложить", - сказал на церемонии подписания председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

По словам председателя комитета по делам ЗАГС Оксаны Маталиной, соглашение будет направлено, в том числе, на улучшение государственной услуги по регистрации брака. "Из любого субъекта через госуслуги к нам могут подать заявление в наши прекрасные дворцы, с подтверждением, и сюда приехать, провести туристически незабываемое время и провести прекрасную свадьбу", - отметила она. Глава комитета пояснила журналистам, что в рамках соглашения будут разрабатываться специальные программы и туры, которые будут выбирать будущие молодожены.

"Основа свадьбы - это, конечно, церемония бракосочетания в красивом дворце в Санкт-Петербурге. А дальше у нас есть несколько разных вариантов, и это уже дело рынка, как их предложить. Мы считаем себя центром гастрономического туризма: наши рестораны, наши кафе и кухня уже сейчас привлекают большое количество людей. Для свадебных мероприятий это немаловажная часть", - сказал Корнеев. Также он напомнил, что в Петербурге есть большое разнообразие возможностей, связанных с праздничным транспортом.

По его словам, в Петербурге в настоящее время разработано множество предложений от туристских организаций, касающихся сценариев по организации свадеб - как классических, так и креативных, а также свадебных юбилеев. "Мы и наше городское туристско-информационное бюро разработаем несколько таких общих информационных предложений, которые мы будем продвигать на нашем портале visit-petersburg.ru. На национальном туристском портале Russia.Travel мы тоже будем всю эту информацию выкладывать для всеобщего доступа", - добавил Корнеев.

Сотрудничество с Москвой

Также в четверг было подписано соглашение о сотрудничестве между комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга и профильным комитетом Москвы, подпись под документом поставили их руководители Сергей Корнеев и Екатерина Проничева. В соответствии с договоренностями, взаимодействие сторон будет направлено на комплексное развитие внутреннего и въездного туризма и повышение туристской привлекательности двух городов, а также на формирование и продвижение конкурентоспособного турпродукта.

Кроме того, предполагается разработка и реализация совместных проектов и взаимное содействие в работе над повышением качества обслуживания туристов. Комитеты Москвы и Петербурга также намерены обмениваться информацией о результатах маркетинговых исследований и содействовать развитию детского, образовательного, делового, социального и иных видов туризма.